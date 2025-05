Knaus Tabbert: Umsatzrückgang von 21,5% – Was bedeutet das für die Zukunft?

Der Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert hat im ersten Quartal 2025 einen erheblichen Umsatzrückgang von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet, was zu einem Erlös von 295,6 Millionen Euro führte. Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines Personalabbaus und temporärer Produktionsstillstände, die im Rahmen eines umfassenden Programms zur Anpassung an die normalisierte Marktnachfrage umgesetzt wurden. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, nach 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Die Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen wurden um mehr als 55 Millionen Euro reduziert, was auf eine verminderte Verkaufsaktivität hinweist. Im Vorjahresquartal hatte Knaus Tabbert noch einen Anstieg der Bestände verzeichnet. Das operative Ergebnis (EBITDA) fiel um 78 Prozent auf lediglich 8,5 Millionen Euro, was die Herausforderungen des Unternehmens verdeutlicht. Die EBITDA-Marge sank auf 2,9 Prozent, verglichen mit 10,3 Prozent im Vorjahr.