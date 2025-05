TAG Immobilien AG: Starke Quartalszahlen und Dividende für Aktionäre!

Die TAG Immobilien AG hat am 12. Mai 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung bezieht sich auf eine Reduzierung der Stimmrechte aufgrund der Übertragung des Verfügungs- und Verwaltungsrechts an zwei Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Der Mitteilungspflichtige, die BayernInvest KVG mbH, hat nun einen Stimmrechtsanteil von 0,83 % an der TAG Immobilien AG, was einen Rückgang von 4,89 % im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt.

Am 15. Mai 2025 veröffentlichte die TAG Immobilien AG zudem ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025. Das Unternehmen verzeichnete einen starken operativen Cashflow, der zu einem Anstieg des EPRA NTA (Net Asset Value) je Aktie auf 19,75 Euro führte, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der FFO I (Funds from Operations) betrug 44,9 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal darstellt. Das operative Vermietungsergebnis (EBITDA) stieg auf 62,8 Millionen Euro, unterstützt durch ein konstantes Mietwachstum von 3,0 % p.a. im deutschen Portfolio.