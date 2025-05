Deutsche Euroshop: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen im ersten Quartal

Die Deutsche Euroshop, ein Spezialist für Einzelhandelsimmobilien, hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 66,3 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von lediglich 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde am Mittwochabend in Hamburg bekannt gegeben. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) fiel um 6,4 Prozent auf 39,7 Millionen Euro, was auf gestiegene Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Der Nettogewinn reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 31,9 Millionen Euro.

Der späte Termin des Osterfestes hatte negative Auswirkungen auf das Kundenverhalten, was sich in einer 3,4-prozentigen Abnahme der Besucherfrequenz in den 21 Shoppingcentern des Unternehmens niederschlug. Dennoch äußerte sich der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Kneip optimistisch und erwartet, dass sich diese saisonalen Effekte im zweiten Quartal positiv auswirken werden. Die Deutsche Euroshop bekräftigte ihre Jahresprognose und rechnet mit einem EBIT zwischen 268 und 276 Millionen Euro sowie einem operativen Gewinn (Funds from Operations, FFO) von 145 bis 153 Millionen Euro.