Nordex SE: Ibrahim Oezarslan wird neuer CCO – Ein Schritt in die Zukunft!**

Am 12. Mai 2025 gab die Nordex SE die Ernennung von Ibrahim Oezarslan zum Chief Commercial Officer (CCO) der Nordex Group bekannt. Oezarslan, der seit über 25 Jahren im Unternehmen tätig ist, wird ab dem 1. Mai 2025 die Verantwortung für alle globalen Vertriebs- und Projektaktivitäten übernehmen. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an den CEO José Luis Blanco. Blanco äußerte sich positiv über Oezarslans umfangreiche Erfahrung in kundenorientierten Managementpositionen und betonte dessen bedeutenden Beitrag zum Wachstum des Unternehmens.

Vor seiner Ernennung zum CCO war Oezarslan CEO der Division Europe, in der Nordex derzeit Marktführer ist. Er hat in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Service, Operations und Sales gearbeitet und bringt einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Aarhus University mit. Seine Karriere begann er 1995 als Projektingenieur in Deutschland und Dänemark.