CANCOM SE: Stimmrechtsänderung und Geschäftszahlen im Fokus – Was nun? Am 12. Mai 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der Union Investment Privatfonds GmbH eingereicht wurde. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten, der am 9. Mai 2025 …