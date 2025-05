UBS stuft Jenoptik auf Neutral: Risiken für 2025 und 2026 steigen!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien des Technologieunternehmens Jenoptik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. In einer Analyse, die nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag erstellt wurde, wies Analyst Olivier Calvet auf die gestiegenen Risiken hin, die sich auf die Unternehmensziele für die Jahre 2025 und 2026 auswirken könnten. Diese Einschätzung basiert auf den Ergebnissen des ersten Quartals, die darauf hindeuten, dass Jenoptik vor Herausforderungen steht, die die Erreichung seiner langfristigen Ziele gefährden könnten.

Jenoptik, mit Sitz in Jena, Deutschland, ist ein führendes Unternehmen in der optischen Technologie und bietet Lösungen in den Bereichen Lasertechnologie, Maschinenbau und digitale Systeme an. Die aktuellen Marktentwicklungen und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit könnten sich negativ auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken. Die UBS-Analyse deutet darauf hin, dass die Unsicherheiten in der Branche und mögliche Marktveränderungen die Wachstumsprognosen von Jenoptik belasten könnten.