Klimawandel und Veganismus: Warum wir die wahren Verursacher ignorieren

Die "Nürnberger Nachrichten" thematisieren in einem aktuellen Artikel die Herausforderungen des Klimawandels und die Rolle des Veganismus in der öffentlichen Diskussion. Es wird betont, dass der Großteil der Energieversorgung in Deutschland nach wie vor auf fossilen Brennstoffen basiert, insbesondere Erdgas, was erhebliche Treibhausgasemissionen verursacht. Diese Emissionen sind ein wesentlicher Treiber des Klimawandels. Während der Bedarf an Strom und Wärme für alltägliche Aktivitäten wie Heizen und Wäschewaschen unumstritten ist, wird kritisiert, dass die Diskussion oft auf individuelle Konsumentscheidungen, wie den Veganismus, fokussiert wird. Dies könnte die Gesellschaft spalten, anstatt die Aufmerksamkeit auf die energieintensiven Industrien zu lenken, die für einen Großteil des Energieverbrauchs verantwortlich sind.

In einem weiteren Bericht wird die Situation der Gaspipeline Nord Stream 2 behandelt. Die Betreibergesellschaft, die stark verschuldet ist, hat ihre Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Stralsund zurückgezogen, das die fristlose Kündigung ihrer Bankkonten durch die Sparkasse für rechtens erklärte. Diese Entscheidung steht im Kontext drohender US-Sanktionen. Nord Stream 2, die Pipeline, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren sollte, wurde nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 nie in Betrieb genommen. Der Betrieb der Pipeline bleibt jedoch ein Thema von spekulativen Investitionen, wobei US-Investoren als mögliche neue Geldgeber genannt werden.

Ein positiver Aspekt in der Berichterstattung ist die Finanzierung des größten Fernwärmenetzes Westeuropas in Berlin. Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 100 Millionen Euro an einer Gesamtfinanzierung von 1 Milliarde Euro für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH. Diese Finanzierung soll die Wärmewende in Berlin unterstützen und den Übergang zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 ermöglichen. Die BEW plant, bis 2030 aus der Kohlenutzung auszusteigen und setzt auf eine Kombination aus industrieller Abwärme, Erdgas, Biomasse und anderen erneuerbaren Energiequellen.

Insgesamt zeigt die Berichterstattung, dass sowohl der Klimawandel als auch die Energieversorgung komplexe Herausforderungen darstellen, die eine umfassende und differenzierte Diskussion erfordern, anstatt sich auf vereinfachte Narrative zu konzentrieren.

