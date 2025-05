Aumann AG: Stimmrechtsanteil steigt – Positive Aussichten trotz Umsatzrückgang!

Am 14. Mai 2025 veröffentlichte die Aumann AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den französischen Investor Amiral Gestion gemeldet wurde. Am 7. Mai 2025 überschritt Amiral Gestion die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Aumann AG, die nun bei 3,08 % liegen. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 2,92 % lag.

Die Aumann AG, ansässig in Beelen, Deutschland, ist ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen und Robotikanwendungen. Die Gesellschaft hat in ihrem jüngsten Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 eine solide Profitabilität ausgewiesen, trotz eines Umsatzrückgangs von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr, der bei 60,5 Millionen Euro lag. Die EBITDA-Marge verbesserte sich jedoch auf 10,9 %, was über den Erwartungen für das Gesamtjahr liegt. Das EBITDA betrug 6,6 Millionen Euro, was die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.