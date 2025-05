Scout24: Aktienrückkäufe und neues Kursziel – Investoren optimistisch!

Scout24 SE hat am 12. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der die Ergebnisse des laufenden Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben werden. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 16.927 Aktien. Diese Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen und durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt, was den Vorgaben der EU-Verordnung (EU) Nr. 596/2014 entspricht.

Die Rückkäufe erfolgten an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Stückzahlen und durchschnittlichen Kursen. Am 5. Mai wurden beispielsweise 1.454 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 106,92 Euro auf der Handelsplattform CEUX gekauft. Am 6. Mai betrug das aggregierte Volumen 1.757 Aktien, die zu einem Durchschnittspreis von 106,60 Euro erworben wurden. Die höchsten Preise wurden am 9. Mai erzielt, als 940 Aktien zu 109,73 Euro auf CEUX zurückgekauft wurden. Insgesamt summiert sich die Anzahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 9. Mai 2025 auf 33.699 Aktien.