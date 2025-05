Hannover Rück: Trotz Waldbränden 480 Millionen Euro Gewinn – Ausblick optimistisch!

Die Hannover Rück hat im ersten Quartal 2025 trotz erheblicher Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien einen Nettogewinn von 480 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zerstörungen in Los Angeles haben den Rückversicherer mit 631 Millionen Euro belastet. Der neue Vorstandsvorsitzende Clemens Jungsthöfel zeigt sich jedoch optimistisch, dass das Unternehmen sein Gewinnziel von 2,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr erreichen kann.

Die Aktien der Hannover Rück reagierten negativ auf die Nachrichten und verloren fast drei Prozent, während Analysten die Quartalszahlen insgesamt positiv bewerteten. Der Rückversicherungsumsatz stieg um 4,5 Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro, jedoch verschlechterte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 88 auf 93,9 Prozent. Jungsthöfel wies darauf hin, dass die Waldbrände ein Beispiel für die Risiken des Klimawandels darstellen.