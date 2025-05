Containerschiff rammt Hamburger Hafen: Schäden und HHLA-Erfolg im Fokus!

Parallel zu diesem Vorfall hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am 15. Mai 2025 ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland und geopolitischer Spannungen, insbesondere durch den Ukraine-Konflikt und die Lage im Nahen Osten, konnte die HHLA im Vergleich zum Vorjahr signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerungen verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen um 19,8 Prozent auf 435,6 Millionen Euro, während das Betriebsergebnis (EBIT) um 86,6 Prozent auf 32,5 Millionen Euro anstieg. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,5 Prozent.

Am Sonntagmittag kam es im Hamburger Hafen zu einem Vorfall, bei dem das Containerschiff "CMA CGM Ermitage" den Kai und eine Containerbrücke des Terminals Burchardkai beschädigte. Die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, sind derzeit unklar. Die Hamburger Polizei bestätigte, dass die Containerbrücke nach dem Zusammenstoß nicht mehr einsatzbereit ist, während die Schadenshöhe bislang nicht bekannt gegeben wurde. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Infolge des Vorfalls wurde gegen das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff ein Auslaufverbot verhängt, und die Ermittlungen sind im Gange.

Im Segment Hafenlogistik, das einen Großteil der HHLA-Aktivitäten umfasst, wurde ein Umsatzanstieg von 20,1 Prozent auf 426,3 Millionen Euro erzielt. Das EBIT in diesem Bereich erhöhte sich um 109,5 Prozent auf 28,8 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg des Containerumschlags an den HHLA-Terminals um 5,5 Prozent auf 1.544 Tausend TEU.

Das Segment Intermodal, das den Containertransport per Bahn und Straße umfasst, verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg des Containertransports um 28,7 Prozent auf 496 Tausend TEU. Dies ist auf die gestiegene Nachfrage und die kontinuierlichen Investitionen in die europäische Netzwerkstrategie zurückzuführen.

Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath äußerte sich optimistisch über die Entwicklung des Unternehmens und betonte, dass die Investitionen in das europäische Netzwerk sich auszahlen. Die positive Geschäftsentwicklung zeigt, dass die HHLA in der Lage ist, sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten und weiterhin Wachstum zu generieren.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17,73EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.