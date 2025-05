Airbnb revolutioniert Reisen: Jetzt auch Dienstleistungen und Erlebnisse buchen!

Airbnb, die bekannte Plattform für Unterkünfte, erweitert ihr Geschäftsfeld und setzt verstärkt auf Dienstleistungen und Erlebnisausflüge. Nutzer können über die App nun nicht nur Unterkünfte buchen, sondern auch Masseure, Haar-Stylisten, professionelle Köche und Catering-Dienste in Anspruch nehmen. Die neuen Erlebnisse umfassen Aktivitäten wie Museumsbesuche, Reitausflüge und Kochkurse. CEO Brian Chesky betont, dass Hotels Dienstleistungen anbieten, die Airbnb bislang nicht im Portfolio hatte, und möchte dieses Defizit nun beheben.

Das Angebot startet in 260 Städten und umfasst zunächst zehn Kategorien, darunter Fitness-Trainer und Fotografen. Die Vision ist, dass die App nicht nur für Reisen genutzt wird, sondern auch für alltägliche Dienstleistungen, die Nutzer in ihrem Wohnort in Anspruch nehmen können. Dies könnte Airbnb in Zukunft zu einer Plattform machen, über die auch lokale Handwerker gebucht werden.