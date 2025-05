Delticom AG: Starkes Wachstum im Q1 2025 – Umsatz und EBITDA steigen!

Die Delticom AG, Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat am 12. Mai 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Quartalsberichte herausgegeben. Der erste Quartalsbericht für das Jahr 2025 wird am 14. Mai 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Die Delticom AG hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum verzeichnet, das sich in einer Steigerung des Umsatzes und des operativen EBITDA widerspiegelt.

Im ersten Quartal 2025 erzielte Delticom ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 128 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 9 % auf 105 Millionen Euro (Q1 2024: 97 Millionen Euro). Besonders bemerkenswert ist die nahezu Verdopplung des operativen EBITDA, das mit 1,6 Millionen Euro (Q1 2024: 0,8 Millionen Euro) einen Anstieg von 94 % verzeichnete. Trotz eines negativen Währungsergebnisses von -1,3 Millionen Euro konnte das EBITDA auf 1,5 Millionen Euro (Q1 2024: 0,7 Millionen Euro) gesteigert werden. Das Konzernergebnis für das erste Quartal betrug -1,2 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber -1,4 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.