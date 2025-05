elumeo SE: Strategiewechsel und Kostensenkungen für bessere Zukunft!

Die elumeo SE, ein führender Anbieter von Edelsteinschmuck im elektronischen Direktvertrieb, hat am 13. Mai 2025 ein Update zu ihrer Unternehmensstrategie und den finanziellen Ergebnissen veröffentlicht. In einem umfassenden Restrukturierungsprogramm, das im April 2025 vorgestellt wurde, plant das Unternehmen signifikante Kostensenkungen und eine strategische Neuausrichtung. Ziel ist es, die operative Performance zu verbessern, indem der Fokus auf höhermargige Produkte gelegt und die Automatisierung verstärkt wird. Zudem wird eine selektive Expansion in internationale Märkte angestrebt.

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete elumeo einen Umsatzrückgang von 4,4 % auf 43,4 Millionen Euro und ein negatives Periodenergebnis von 4,4 Millionen Euro. Die Bruttomarge sank auf 47,1 %, was auf gestiegene Kosten für TV-Verbreitung und Rohmaterialien zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen konnte elumeo den durchschnittlichen Verkaufspreis pro Stück um 5,6 % auf 77 Euro steigern, was zu einem Anstieg des Umsatzes pro aktivem Kunden um 10 % führte.