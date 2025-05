Bilfinger SE: Stimmrechtsänderungen und Aktienrückkauf im Fokus!

Die Bilfinger SE, mit Sitz in Mannheim, Deutschland, gab an, dass der Mitteilungspflichtige, BlackRock, Inc., am 7. Mai 2025 eine Schwellenberührung von 3,03 % der Stimmrechte erreicht hatte. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 2,97 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 37.606.372. BlackRock hält nun 3,03 % der Stimmrechte direkt und 0,32 % über Instrumente, was insgesamt 3,35 % ergibt.

Am 13. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informierte über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien und Instrumenten zustande kamen.

Zusätzlich wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley veröffentlicht, die ebenfalls am 13. Mai 2025 bekannt gegeben wurde. Morgan Stanley erreichte am 7. Mai 2025 eine Schwellenberührung von 3,08 % der Stimmrechte, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,1 % lag. Der Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 4,95 %, bestehend aus 3,08 % direkten Stimmrechten und 1,88 % über Instrumente.

Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass relevante Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse der Bilfinger SE transparent sind. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben.

Zusätzlich zu den Stimmrechtsmitteilungen kündigte die Bilfinger SE am 12. Mai 2025 einen Aktienrückkauf an. Im Zeitraum vom 5. bis 8. Mai 2025 wurden insgesamt 11.164 Aktien zurückgekauft, was das Gesamtvolumen der bis dahin erworbenen Aktien auf 295.769 erhöht. Der Rückkauf erfolgt über eine beauftragte Bank und ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Insgesamt zeigen die jüngsten Mitteilungen von Bilfinger SE, dass sowohl BlackRock als auch Morgan Stanley bedeutende Anteile an dem Unternehmen halten, was auf ein starkes Interesse institutioneller Investoren hinweist.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 71,58EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.