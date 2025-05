Semperit AG: Umsatzrückgang im Q1 2025 – Hoffnung auf Erholung bleibt!

Die Semperit AG Holding hat am 14. Mai 2025 die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt sind. Der Umsatz fiel auf 151,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 13,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA betrug 11,1 Millionen Euro, was einen dramatischen Rückgang von 51,6 % darstellt. Die EBITDA-Marge sank auf 7,3 %, was einen Rückgang um 5,7 Prozentpunkte bedeutet. Die schwache Nachfrage, insbesondere im Bereich Fördergurte, wurde als Hauptursache für diese Entwicklung identifiziert.

CEO Manfred Stanek äußerte sich besorgt über die anhaltenden Unsicherheiten, die durch den Zollkonflikt zwischen den USA und anderen Faktoren verursacht wurden. Diese Unsicherheiten führten dazu, dass Kunden Investitionsentscheidungen aufschoben, was die Bestelltätigkeit weiter belastete. Dennoch zeigte sich Stanek vorsichtig optimistisch und verwies auf eine Erholung der Auftragslage im März und April, die die Vergleichswerte des Vorjahres übertraf.