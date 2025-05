Boeing mit kleinem Zieleinlauf

In der letzten Besprechung vom 05. Mai wurde auf einen Kursanstieg der Boeing-Aktie über dem Niveau von 185,26 US-Dollar auf eine kleine Rallye an 209,54 US-Dollar und damit den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit 2021 hingewiesen. Damit konnte die Aktie ein erstes kleineres Kursziel erfolgreich abarbeiten, sieht sich nun aber mit zunehmenden Gewinnmitnahmen konfrontiert. Grundsätzlich wird der Boeing-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend zugetraut, zuvor könnte aber eine gesunde Konsolidierung das Papier zurück in den Bereich von 199,50 und womöglich noch 185,26 US-Dollar talwärts drücken. Diese kleine Wegstrecke ließe sich über ein entsprechendes Short-Engagement abdecken, übergeordnet wird jedoch ein Ausbruchsszenario mit einem anschließenden Ziel bei 243,10 US-Dollar favorisiert.

Trading-Strategie: