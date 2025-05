Blackrock lässt Trend hinter sich

Bereits im Vorfeld wurde im Rahmen einer zumindest drei welligen Erholungsbewegung ein Anstieg in den Bereich um 990,79 US-Dollar favorisiert, dieses Ziel konnte in dieser Woche nahezu abgearbeitet werden. Der erfolgreiche Ausbruch aus dem vorherigen Abwärtstrend hält aber Kurspotenzial zurück an die Rekordstände von 1.082 US-Dollar bereit und eignet sich für ein kurzfristiges Long-Engagement. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist jedoch um 1.014 US-Dollar zu rechnen. Etwaige Rücksetzer sollten im Idealfall bei 905,00 US-Dollar enden. Darunter könnte nämlich eine gefährliche Abwärtsspirale mit entsprechenden Abwärtsrisiken zurück auf 845,00 und im schlimmsten Fall den 200-Wochen-Durchschnitt bei 791,91 US-Dollar ausgelöst werden. Vorläufig sind aber keine Umkehrmuster wahrzunehmen, sodass die Auswärtsvariante klar zu favorisieren ist.

Trading-Strategie: