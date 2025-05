BERENBERG stuft Orsted auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Orsted von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 390 auf 250 dänische Kronen gekappt. Der Gegenwind für das dänische Windkraftenergie-Unternehmen werde intensiver, schrieb James Carmichael in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Risiken in den USA bei Anlagen auf hoher See seien deutlich größer geworden, insbesondere wegen der Stilllegung eines Windkraft-Projekts des Konkurrenten Equinor. In seinem Modell berücksichtigt er nun keine Projekte mehr, für die noch keine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 16:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



