SAGA Metals beruft Vernon Shein, ehemaliger Explorationsmanager bei B2Gold, in sein Board of Advisors

Herr Shein verfügt als langjähriger Bergbauexperte über 39 Jahre Erfahrung in der Explorationsbranche und war in den letzten 18 Jahren als Explorationsmanager für Bema Gold Corp. und dessen Nachfolgeunternehmen B2Gold tätig und spezialisiert sich darauf, Explorationsprogramme bis zur wirtschaftlichen Erstbewertung, Machbarkeitsstudie und Produktion voranzutreiben.

Herr Shein hat einen B.Sc. mit der Spezialisierung Geologie von der Concordia University und hat Explorationsprogramme auf Gold- und Basismetallprojekten in ganz Kanada, Südamerika, Russland und im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt. Während seiner Tätigkeit als Explorationsmanager bei B2Gold zeichnete er für das Projektmanagement von der Exploration bis zur Produktion verantwortlich, unter anderem bei der Mine Kupol in Russland, der Mine Jabali in Nicaragua und dem Tagebau Montana bei der Mine Masbate auf den Philippinen. Bei der Mine Kupol beaufsichtigte Herr Shein die Bohrungen und die Modellierung der Lagerstätte bis zur wirtschaftlichen Erstbewertung im Jahr 2004 und der endgültigen Machbarkeitsstudie im Jahr 2005. Herr Shein baute auch die Mine Jabali innerhalb von zwei Jahren von einem unerprobten Prospektionsgebiet, in dem zuvor Abbau betrieben wurde, zu einer abbaufähigen Reserve/Ressource aus; der Bergbaubetrieb wurde 2013 eingeleitet. In den letzten Jahren beaufsichtigte Herr Shein die Explorationsaktivitäten in der Mine Masbate, in deren Zuge neue Reserven in den Lagerstätten Montana und Pajo erschlossen wurden. Er beaufsichtigte auch die Explorationsarbeiten beim Joint-Venture zwischen Aurion und B2Gold in Zentral-Lappland in Finnland, die zur Entdeckung der westlichen Erweiterung der Lagerstätte Ikkari von Rupert führten.

„Wir freuen uns sehr, Vern im Board of Advisors von SAGA willkommen zu heißen“, so Mike Stier, CEO und Direktor von SAGA Metals. „Verns Branchenkenntnisse werden sich für unser gesamtes Portfolio an höffigen kritischen Mineralprojekten als wertvoll erweisen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Ti-V-Fe-Projekt Radar in der Nähe von Cartwright in Labrador liegen wird. Angesichts der außergewöhnlichen Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms und der Möglichkeit, dieses Projekt zu forcieren, ist der Aufbau eines Gremiums aus technisch versierten Beratern mit erstklassiger Erfahrung für unseren Erfolg von größter Bedeutung. Das Projekt Radar ist bereit für eine fortgeschrittene Erschließung, und wir können uns glücklich schätzen, mit Vern einen erfahrenen Berater für diese kritischen nächsten Schritte zu haben.“