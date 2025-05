PROMISE Technology stellt auf der COMPUTEX 2025 BoosTrak AI Storage und Server mit AIBoost vor

TAIPEI, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der COMPUTEX 2025 kündigt PROMISE Technology , ein weltweit führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, seine BoosTrak AI Storage und Server Produktlinie an, angetrieben von AIBoost-Technologie. Mit „ AI Next" als Thema der diesjährigen COMPUTEX zielt dieser Schritt von PROMISE darauf ab, den Fokus auf die Speicherlösungen zu verlagern, die für die Speicherung der riesigen Datenmengen im Zeitalter der KI erforderlich sind.

„Auf der COMPUTEX 2025 wird PROMISE Technology die Diskussion um KI verändern: Der Beginn der KI-Datenspeicherung ist da, und wir sind stolz darauf, mit der KI-Speicher- und Server-Produktlinie BoosTrak und der AIBoost-Technologie eine Vorreiterrolle zu spielen", so James Lee, Gründer und Geschäftsführer von PROMISE Technology. „Daten sind das Herzstück der Intelligenz, und unsere Leidenschaft für Datenströme treibt uns an, an der Spitze der Innovation zu stehen und Nachhaltigkeit in alles, was wir tun, einzubauen."

Revolutionierung des Datenflusses für KI mit BoosTrak

Mit einer Reihe von Formfaktoren bietet die neue BoosTrak AI Storage und Server Produktlinie von PROMISE Lösungen der nächsten Generation, die darauf ausgelegt sind, die Leistung zu maximieren und die Latenz zu minimieren:

BoosTrak HBA : Als NVMe-Host-Bus-Adapter (HBAs) sind diese Lösungen so konzipiert, dass sie Server nahtlos über PCIe mit NVMe-SSDs verbinden und so eine unvergleichliche Leistung von NVMe-Laufwerken für KI-Arbeitslasten gewährleisten.

: Als NVMe-Host-Bus-Adapter (HBAs) sind diese Lösungen so konzipiert, dass sie Server nahtlos über PCIe mit NVMe-SSDs verbinden und so eine unvergleichliche Leistung von NVMe-Laufwerken für KI-Arbeitslasten gewährleisten. BoosTrak Tower: Als KI-Speicher-Appliance mit AIBoost-Technologie bietet er Datenzugriff mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz. Dies macht ihn ideal für KI-bezogene Anwendungen wie Videoanalyse, industrielle Automatisierung, Bildung, Gesundheitswesen sowie agenturische KI für kleine und mittlere Unternehmen und Einzelhändler.

AIBoost

Im Rahmen der proprietären Technologien der Boost-Familie von PROMISE Technology nutzt das neu hinzugefügte AIBoost maschinelles Lernen und prädiktive Intelligenz für intelligentere, schnellere und anpassungsfähigere Speicherumgebungen. Von der groß angelegten Videoanalyse und -überwachung bis hin zur vorausschauenden Speicherplanung für IT-Umgebungen und Rechenzentren in Unternehmen optimiert AIBoost die Leistung mit erweiterten Funktionen für anspruchsvolle KI-Workflows.