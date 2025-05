137 0 Kommentare Innoscripta SE: Spannende Details zum geplanten Börsengang enthüllt!

Innoscripta SE hebt ab: Der geplante Börsengang verspricht spannende Entwicklungen an der Frankfurter Börse. Mit einer Preisspanne von 110 bis 140 Euro pro Aktie und bis zu 2,14 Millionen Aktien im Angebot, inklusive Upsize- und Mehrzuteilungsoptionen, steht ein bedeutendes Ereignis bevor. Der Free Float könnte bis zu 21,4% erreichen, was Innoscripta SE eine neue Dynamik am Markt verleihen dürfte. Der Angebotszeitraum läuft vom 16. bis 21. Mai 2025, mit dem ersten Handelstag am 23. Mai. Berenberg koordiniert das Angebot, das auch internationale Platzierungen umfasst.

innoscripta SE plant einen Börsengang mit einer Preisspanne von 110,00 Euro bis 140,00 Euro pro Aktie.

Das Angebot umfasst bis zu ca. 2,14 Millionen bestehende Aktien, einschließlich einer Upsize-Option und einer Mehrzuteilungsoption von jeweils bis zu 0,28 Millionen Aktien.

Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu 21,4% betragen.

Der Angebotszeitraum beginnt am 16. Mai 2025 und endet am oder um den 21. Mai 2025, mit dem ersten Handelstag voraussichtlich am 23. Mai 2025.

Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dem Verkauf der Angebotsaktien erhalten und plant, ihre Aktien im Scale-Segment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zu listen.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner für das Angebot, das auch internationale Privatplatzierungen umfasst.





