Deutsche Telekom mit Gewinnsprung – Cashflow steigt über 50 Prozent!

Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal 2025 kräftig zugelegt – vor allem dank ihrer US-Tochter T-Mobile. Diese hob infolge der Zukäufe Blis und Vistar ihre Jahresprognosen für EBITDA und Free Cashflow an. Der Konzern in Bonn gab diese Erhöhungen weiter: Das bereinigte EBITDA AL (After Leases, also nach Leasingkosten) soll nun rund 45 Milliarden Euro erreichen, statt wie zuvor 44,9 Milliarden. Der Free Cashflow AL wird bei etwa 20 Milliarden Euro erwartet (vorher: 19,9 Milliarden). Ohne die US-Tochter hätte sich an den bisherigen Konzernzielen nichts geändert.

Im Auftaktquartal stieg der Konzernumsatz um 6,5 Prozent auf 29,8 Milliarden Euro. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Übernahmen, lag das Plus bei 3,8 Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 29,69 Milliarden Euro gerechnet. Der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA AL) legte um 7,9 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro zu, was die Erwartungen von 11,11 Milliarden übertraf.