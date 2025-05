Energiekontor bestätigt Prognosen - Projektverzögerungen möglich Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber Energiekontor kämpft mit Verzögerungen bei seinen Projekten. Unter anderem kommt der überregionale Netzausbau in Großbritannien nur schleppend voran, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen …