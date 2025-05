RTL startet mit Umsatzrückgang ins Jahr - Prognose steht aber

vonHS schrieb 04.05.25, 08:26

Ursprünglich hatte die RTL Group in den Niederlanden bereits im Juni 2021 die TV-Geschäfte (70% behalten) mit Talpa Network (30% Beteiligung) zusammenlegen wollen, was auf den Widerstand der Wettbewerbsbehörde ACM stieß.



Die ACM befürchtete, dass die Fusion zu einer marktbeherrschenden Stellung geführt hätte, wodurch Werbetreibende weniger Auswahlmöglichkeiten gehabt hätten und höhere Preise für Werbeplätze zahlen müssten. Selbst der damalige Vorschlag, den Verkauf der Werbezeiten an ein anderes Unternehmen auszulagern, reichte nicht aus, um die Bedenken zu beseitigen…



Jetzt will die RTL Group ihre RTL Nederland seit Dezember 2023 vollständig an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro verkaufen. Der Deal umfasst alle Aktivitäten von RTL Nederland, einschließlich der TV-Sender, des Streaming-Dienstes Videoland und weiterer digitaler Angebote. Trotz anhaltender Diskussionen ist es DPG Media bisher nicht gelungen, die Regulierungsbehörde von der Notwendigkeit der Übernahme zu überzeugen…



https://nltimes.nl/2025/05/02/negotiations-stall-regulator-convinced-dpg-media-acquire-rtl-nederland



Jetzt steht eben noch die Anhörung aus, für die es noch keinen genauen Termin gibt.