Addepar erhält 230 Mio. USD bei einer Bewertung von 3,25 Mrd. USD in der Serie G Investitionsrunde

NEW YORK, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Addepar, eine führende globale Technologie- und Datenplattform, auf die sich Anlageexperten verlassen, um fundierte, datengestützte Anlageentscheidungen zu treffen, gab heute den Abschluss seiner Serie-G-Investitionsrunde in Höhe von 230 Mio. USD bekannt. Die Runde wurde von Vitruvian Partners mit Hauptsitz in London und dem Altinvestor WestCap mit Sitz in New York geleitet, mit zusätzlicher Beteiligung der langjährigen Partner 8VC und Valor Equity Partners. Der globale Investor EDBI, der im Rahmen von SG Growth Capital – der Investitionsplattform des Singapore Economic Development Board (EDB) und Enterprise Singapore – tätig ist, hat sich ebenfalls als neuer Investor an dieser Runde beteiligt.

Die Kunden von Addepar nutzen die Plattform zur Verwaltung und Beratung von Kundenvermögen im Wert von mehr als 7 Billionen USD – vor einem Jahr waren es noch 5 Billionen USD. Das Unternehmen akquiriert jede Woche im Durchschnitt mehr als 25 Milliarden Dollar an neuen Vermögenswerten und betreut mehr als 1.200 Kundenfirmen in über 50 Ländern. Addepar ist die Plattform der Wahl für Single-Family Offices, RIAs, Großbanken, institutionelle Vermögensverwalter und alternative Fondsmanager. Mit Hunderttausenden von Nutzern weltweit hat sich Addepar zu einem führenden Anbieter von Technologien und Daten für die Vermögensverwaltung entwickelt und bietet gerade in Zeiten der Marktvolatilität einen überdurchschnittlichen Mehrwert.

„Diese Investitionsrunde spiegelt das große Vertrauen unserer Investoren in unsere Mission und den außergewöhnlichen Wert, den wir unseren Kunden bieten, wider", so Eric Poirier, Geschäftsführer bei Addepar. „Vom ersten Tag an haben wir uns darauf konzentriert, eine einheitliche Plattform zu entwickeln, die Anlageexperten mit fortschrittlicher Technologie, präzisen Daten und umsetzbaren Erkenntnissen ausstattet – wichtige Werkzeuge, um in der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft von heute außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Mit dieser Finanzierung soll jeder belohnt werden, der in den ersten 15 Jahren zu unserer Aufgabe beigetragen hat, und sie unterstreicht unser Engagement, die weltweit führenden Unternehmen mit tiefgreifenden und nachhaltigen Innovationen zu unterstützen. Es stellt sicher, dass unsere Kunden mit der richtigen Technologie, den richtigen Daten und den richtigen Instrumenten ausgestattet sind, um die gesamte Bandbreite der Marktbedingungen mit Zuversicht zu meistern."