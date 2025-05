DAX kämpft um die Unterstützung – Anlegergeld verlässt den sicheren Hafen Gold

Eine Stunde vor Handelsbeginn notiert der Index knapp darunter. Kommen nun abermals Käufer in den Markt, könnte die Rally weitergehen. Setzen Gewinnmitnahmen ein, droht das vorläufige Ende der V-förmigen Erholung seit dem Zoll-Crash.

Hilfe für die Entscheidung kommt heute Nachmittag aus den USA in Form der Einzelhandelsdaten. Gerade sie könnten entweder die inzwischen wieder hohen Bewertungen der Aktien rechtfertigen oder eben auch widerlegen. Die Zahlen werden ein weiteres Stimmungsbild in der durch Zölle verzerrten Konsumlandschaft der Vereinigten Staaten zeichnen. Bislang geben die Wirtschaftsdaten aus den USA Donald Trump grünes Licht für eine Fortsetzung des politischen Drucks in der Handelspolitik. Die Rezessionsgefahren haben spürbar nachgelassen.