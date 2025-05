Wegbereiter für nachhaltige Innovationen in der weltweiten Entwicklung der Baumaschinenindustrie

Neue Energieführerschaft, digitaler Wandel und globale Partnerschaften auf dem Weg zum Ziel der Kohlenstoffneutralität

XUZHOU, China, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) hat offiziell seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG-Bericht) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Darin werden insbesondere die Erfolge des Konzerns in Bezug auf nachhaltige Praktiken im Einklang mit den globalen Klimazielen sowie Durchbrüche in den Bereichen saubere Technologien, digitale Intelligenz und ethische Unternehmensführung hervorgehoben, die XCMG als Katalysator für eine grüne industrielle Transformation positionieren.