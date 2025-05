Reddit-Aktie: Jim Cramer sieht Kaufchance trotz Kurssprung – aber nur für Mutige

Nach einem Kurssprung von über 11 Prozent am Mittwoch zeigt sich der US-Börsenexperte Jim Cramer für Reddit optimistisch. Trotz der Rallye glaubt er, dass sich ein Einstieg jetzt lohnen kann – allerdings nur für Anleger mit starken Nerven. "Solche Titel lohnen sich nur, wenn man mit heftigen Kursschwankungen leben kann", so der CNBC-Moderator in seiner Sendung Mad Money. Ein Tweet des US-Präsidenten oder ein ähnlicher Impuls könne ausreichen, um Reddit erneut unter Druck zu setzen.

Tatsächlich liegt der Kurs noch immer deutlich unter dem Niveau vom Februar. Für Cramer ist das ein klares Signal, dass die Aktie trotz der jüngsten Erholung noch Luft nach oben hat. Besonders überzeugten ihn die jüngsten Quartalszahlen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Erwartungen. Auch der Ausblick des Managements fiel besser aus als gedacht.