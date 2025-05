Luohu und London prüfen Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und Finanzen

Die Veranstaltung, an der Beamte und Wirtschaftsvertreter beider Seiten teilnahmen, diente dem Austausch über Finanzinnovationen und der Erkundung von Möglichkeiten zum Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Talentförderung, Biowissenschaften und künstliche Intelligenz.

LONDON, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Luohu, ein Bezirk von Shenzhen, einer der dynamischsten Wirtschaftsstädte Chinas, organisierte am 12. Mai ein Treffen zur Wirtschafts- und Handelsförderung in London.

Mit über 7.000 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und neun ausländischen Banken verfügt Luohu über einen dynamischen Finanzsektor, dessen Hauptbranchen Finanzwesen, Unternehmensdienstleistungen, Handel und strategische Zukunftsindustrien sind.

London, ein Weltfinanzzentrum, verfügt über ein solides Finanzdienstleistungssystem und spielt eine wichtige Rolle in der chinesisch-britischen Zusammenarbeit.

Luohu, das sich der Förderung des Konsums, des Dienstleistungssektors und der integrierten Entwicklung mit Hongkong verschrieben hat, verfügt also über ein enormes Potenzial, das es in der Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich und insbesondere mit London auszuschöpfen gilt.

Luohu erweist sich, wie die britische Seite einräumt, dank seines guten Geschäftsumfelds, seiner effizienten staatlichen Dienstleistungen und seiner soliden industriellen Basis als Ausgangspunkt für britische Unternehmen und Investoren beim Zugang zum chinesischen Markt.

Auf der Konferenz unterbreiteten Beamte aus Luohu Vorschläge zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit.

Der Bezirk freut sich darauf, gemeinsam mit britischen Finanzinstituten innovative Pilotprojekte in den Bereichen grenzüberschreitender Zahlungsverkehr, grüne Finanzierungen, Vermögensverwaltung usw. durchzuführen, sie bei der Einrichtung grenzüberschreitender Investmentfonds zu unterstützen und die Finanzinstitute der City of London bei der Einrichtung eines Operationszentrums für den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao in Luohu zu unterstützen.

Das Unternehmen ist bereit, britischen Marken eine neue Art von Ausstellungs- und Verkaufsfläche mit „Ladenfront und Lager im Hintergrund" zur Verfügung zu stellen und Unternehmen dabei zu unterstützen, über Luohu ihr Debüt in den beiden Städten Shenzhen und Hongkong zu feiern.

Der Bezirk ist gewillt, Verbindungen zu Bildungseinrichtungen in London und darüber hinaus herzustellen, kulturellen Austausch und akademische Zusammenarbeit zu betreiben und gemeinsam Talente zu fördern.

Es lädt britische Pharmaunternehmen ein, ein gemeinsames chinesisch-britisches Labor einzurichten, um gemeinsame Forschung in Spitzenbereichen wie der Gentherapie und der KI-gestützten Diagnose zu betreiben.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt Luohu mit Nachdruck ein KI-Industriecluster und plant den Aufbau einer Computerplattform und digitaler Anwendungsszenarien, um einen breiten Anwendungsbereich und ein Testfeld für die Technologie der künstlichen Intelligenz zu schaffen. Der Bezirk freut sich daher darauf, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich im Bereich der KI zu erkunden und gemeinsam die Innovation und Anwendung der KI-Technologie zu fördern.

Das Vereinigte Königreich ist der drittgrößte Handelspartner Chinas in Europa, das zweitgrößte Investitionsziel und die drittgrößte Quelle ausländischer Investitionen; China ist der größte Handelspartner des Vereinigten Königreichs in Asien. Im Jahr 2024 wird das bilaterale Handelsvolumen 98,4 Milliarden Dollar erreichen.

Bei der Veranstaltung wurde eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet, und es fand ein Austausch zwischen Unternehmern und Beamten statt. Beamte aus Luohu trafen sich mit hochrangigen Vertretern der City of London, des britisch-chinesischen Wirtschaftsentwicklungszentrums, der chinesischen Handelskammer in Großbritannien, Hawksford und JP Morgan Chase in Großbritannien, um den Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit zu legen.

