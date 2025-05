Thyssenkrupp schwach - Baader: 'Jahresziel gefährdet'

thg schrieb 08.05.25, 19:07

https://www.thyssenkrupp-steel.com/de/produkte/elektroband/elektroband-kornorientiert/powercore/powercore.html



Trafostahl von ThyssenKrupp

Die ganze Welt schreit nach mehr Strom und keine Energiewende oder Netzneubau

funktioniert ohne Transformatoren.Trafos die so groß wie Häuser sein können benötigen

jahrelange Planungen und sind nicht von der Stange.Und genau dafür stellt TK den Stahl her.

Und die Trafohersteller haben die Bücher für die nächsten Jahre voll.

Viele Grüße an Marshall Wace