Finanzkonzern W&W mit 'erfreulichem' Start ins Jahr

parade schrieb 09.02.25, 15:24

Hallo Victor,



wenn ich von all diesen technischen Fortschrittten lese, die heutzutage für viele Leute völlig normal sind, von denen ich aber schon lange viele nicht mehr verstehe, dann fallen meine Gedanken in meine Kindheit 1943 bis 1949 (Währungsreform) zurück, in der meine Familie unter jämmerlichen Umständen versucht hat, die Nachkriegzeit zu überleben.



Leben in einem Kleinst-Dorf, von den Alliierten dort einquartiert, Hunger, Plumsklo im Hof, Ähren auf dem Acker sammeln, die der Bauer bei der Ernte übrig lies, um doch noch ein Brot backen zu können, wenn man gute Beziehungen zu einem Bauern hatte, konnte sich mein Vater an einer Schwarzschlachtung beteiligen (mit der Axt den Kopf der Kuh spalten, Kuchen backen aus Eicheln, Hunger jeden Tag usw. und so fort,



Dass wir heute so leben wie wir leben, kommt mir manchmal wie ein Wunder vor. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand unserer vorhandenen Technik, aber auf einem guten Stand. Aber trotzdem verstehe ich nicht, was man unter "einem Demoaccount bei IB portfolio margin Demoaccount mit so einer Plastikkarte" zu verstehen hat. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Da habe ich wohl auf meinem langen Weg einmal nicht aufgepasst.



Handelst Du real oder nur in Gedanken?



gruss parade