Bertrandt AG / Anspruchvolle Rahmenbedingungen spiegeln sich in ...

Anspruchvolle Rahmenbedingungen spiegeln sich in geringeren Kapazitätsabrufen und Auslastung wider / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 2. Quartal 2024/2025

Ehningen (ots) - Die anspruchsvollen Rahmenbedingungen und Herausforderungen, insbesondere im deutschen Automobilmarkt, haben sich auf die Entwicklung des ersten Halbjahres 2024/2025 von Bertrandt ausgewirkt. Dadurch lassen sich auch Umfang und Zeitpunkt der in der bisherigen Prognose antizipierten Markterholung und Auslastungsverbesserung im zweiten Halbjahr 2024/2025 weniger zuverlässig als bislang einschätzen. Daher hat das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 angepasst und das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent umgesetzt.



Im ersten Halbjahr 2024/2025 war der Geschäftsverlauf von Bertrandt geprägt von anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere branchenspezifischen Herausforderungen in der Automobilindustrie. Neben Handelsstreitigkeiten, geopolitischen Spannungen und der strukturellen Wachstumsschwäche in Deutschland hielten die seit dem Frühjahr 2024 beobachteten Produkt- und Projektverschiebungen im Markt für Forschung und Entwicklung in den relevanten Kundengruppen des Konzerns an. Die niedrigeren Kapazitätsabrufe im schwierigen Automotive-Umfeld führten, wie erwartet, zu einer geringeren Auslastung bei Bertrandt in Deutschland.