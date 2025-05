Douglas vorbörslich fester - Operatives Ergebnis überzeugt

Dreiseitensteak schrieb 04.05.25, 17:15

Verschuldung?

Antwort:

"Die Douglas Group hat ihre Verschuldung in den letzten Jahren deutlich reduziert und ihre finanzielle Flexibilität gestärkt.



📉 Verschuldung im Überblick



Verschuldungsgrad (Leverage Ratio): Zum 31. Dezember 2024 betrug der Verschuldungsgrad der Douglas Group etwa 2,3-mal das bereinigte EBITDA. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar: Im September 2023 lag der Verschuldungsgrad bei 4,7x, und zum 31. Dezember 2023 bei 4,0x.



Zinsaufwand: Durch eine umfassende Refinanzierung konnte das Unternehmen das durchschnittliche Zinsniveau von rund 8 % auf 5,5 % bis 6,5 % senken, was zu einer jährlichen Einsparung von bis zu 100 Millionen Euro an Zinsaufwendungen führt.





💰 Refinanzierungsmaßnahmen



Schuldscheindarlehen: Im März 2025 sicherte sich die Douglas Group ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Dieses Darlehen wurde zusammen mit 250 Millionen Euro Liquidität aus dem operativen Geschäft verwendet, um eine Brückenfinanzierung von 450 Millionen Euro vollständig zurückzuzahlen.



Gesamtfinanzierung: Im April 2024 zog das Unternehmen eine neue Finanzierung in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro, bestehend aus einer Laufzeitkreditfazilität von 800 Millionen Euro, einer Brückenfazilität von 450 Millionen Euro und einer revolvierenden Kreditlinie (RCF) von 350 Millionen Euro. Diese Refinanzierung ermöglichte die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten und trug zur weiteren Reduzierung der Verschuldung bei.





✅ Fazit



Die Douglas Group hat erfolgreich Maßnahmen ergriffen, um ihre Verschuldung zu reduzieren und ihre finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Mit einem aktuellen Verschuldungsgrad von etwa 2,3x und gesenkten Zinsaufwendungen ist das Unternehmen gut positioniert, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und weiteres Wachstum zu fördern."