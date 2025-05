Deutschland setzt auf proaktives Erlernen neuer Fähigkeiten (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adecco Group Aktie Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 25,19 auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adecco Group Aktie um +14,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,26 %. Die Marktkapitalisierung von Adecco Group bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Mrd.. Adecco Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0692. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.

Düsseldorf (ots) - Während Unternehmen Investitionen in Technologie tätigen,wächst die Lücke zu den ambitionierten Erwartungen des C-Levels in KI undzukunftsgerichteter Personalstrategie.- Die Business Leaders Studie 2025 der Adecco Group befragte 2.000C-Level-Führungskräfte in 13 Ländern und 17 Branchen zu deren Perspektiven aufdie Zukunft der Arbeit.- 61% der zukunftsfitten Unternehmen in Deutschland wechseln von einemjobbasierten zu einem kompetenzbasierten Ansatz in der Personalplanung.- In Deutschland ist die Erwartung an eigenständigen Kompetenzerwerb derMitarbeitenden am höchsten: 67% der Führungskräfte in Deutschland erwarten,dass Mitarbeitende proaktiv neue, KI-bezogene Fähigkeiten erlernen. Bereits72% der deutschen Unternehmen haben dabei KI-Richtlinien implementiert.Die heute veröffentlichte globale Business Leaders Studie der Adecco Group decktauf, dass die meisten Unternehmen noch keine Personalstrategie haben, um durchdie schnelllebige Transformation durch Künstliche Intelligenz zu navigieren.Während 41% der C-Level-Führungskräfte in Deutschland angeben, dass dieaktuellen Personalstrategien mit dem Tempo der Disruptionen nicht Schritt haltenkönnen, sind lediglich 14% der Unternehmen in Deutschland zukunftsfit. DieStudie zeigt auf, dass Deutschland bereits in vielen Bereichen im Spitzenbereichmitspielt, im internationalen Vergleich jedoch noch deutlicher Nachholbedarf inUnterstützung durch Schulungen, Datenanalysen und einheitlichen KI-Strategiendes C-Levels besteht.Die Business Leader Studie 2025 mit dem Titel "Führung in Zeiten von KI:Erwartung versus Realität" befragte 2.000 C-Level-Führungskräfte aus 13 Ländernund 17 Branchen, die für rund 10.000.000 Arbeitnehmende verantwortlich sind. AusDeutschland nahmen 150 Manager:innen teil. Weltweit antworteten die Befragten,dass sie bis 2030 digitale Transformation, GenAI und KI als die dreieinflussreichsten Megatrends erwarten. In Deutschland wird zusätzlich mentaleGesundheit und Wohlbefinden von Arbeitnehmenden als weiterer Trend durch diebefragten Führungskräfte identifiziert."Die Business Leaders Studie 2025 zeigt, dass Erwartungen und Realität vonFührung in Zeiten von KI noch nicht zusammenpassen. Als größte Herausforderungbezeichnen Top Manager, dass Personalstrategien mit dem Tempo der Veränderungennicht Schritt halten können. Entscheidend ist, dass der Mensch im Mittelpunktsteht", sagt Peter Blersch, Country President Adecco Group Germany & Austria."Technologie sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss mit einermodernen, anpassungsfähigen Personalstrategie verknüpft werden - damit