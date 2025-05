49 0 Kommentare Alvarez & Marsal: Dr. Gion Job verstärkt Schweizer Steuerteam

Dr. Gion Job, ein erfahrener Steuerexperte, übernimmt als Senior Director bei Alvarez & Marsal Tax in der Schweiz eine Schlüsselrolle. Mit über 30 Jahren Erfahrung in internationalen Steuern und M&A bringt er wertvolles Wissen mit. Seine Ernennung ist ein strategischer Schritt, um die wachsende Nachfrage nach globaler Steuerplanung zu bedienen. Dr. Job spricht mehrere Sprachen und hat an bedeutenden Steuerreformen in der Schweiz mitgewirkt.

Dr. Gion Job wurde zum Senior Director bei Alvarez & Marsal Tax in der Schweiz ernannt, um die Steuerpraxis zu verstärken.

Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in internationalen Steuern, M&A und Change Management mit.

Dr. Job war zuvor Global Head of Tax bei Clariant und EMS-Chemie und hat umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Steuerteams in verschiedenen Regionen.

Seine Ernennung erfolgt als strategischer Schritt, um der wachsenden Nachfrage nach globaler Steuerplanung in der Schweiz gerecht zu werden.

Dr. Job wird eng mit Dr. Kersten Honold zusammenarbeiten, um die A&M Tax Practice weiterzuentwickeln, die seit 2024 in der Schweiz aktiv ist.

Er spricht mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch, und hat auch an Steuerreformprojekten in der Schweiz mitgewirkt.





