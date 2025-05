Schwacher Dax weckt erneut Sorge um Fehlausbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet und dabei unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März gefallen. Das weckt Sorgen unter den Anlegern, denn ein nachhaltiges Absacken unter die Marke von 23.476 Punkten würde den jüngsten Rekordlauf zu einem "klassischen Fehlausbruch" degradieren.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, sank am Donnerstagmorgen um 0,03 Prozent auf 29.487,65 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,54 Prozent auf 5.374,42 Zähler.

Im Fokus der Anleger stehen an diesem Morgen zahlreiche Quartalsbilanzen, darunter solche von Schwergewichten wie Siemens , der Deutschen Telekom und der Allianz .

Zudem gibt es einige Konjunkturdaten auszuwerten, vor allem Daten aus den USA am Nachmittag. Neben der Industrieproduktion werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieumfragen der Notenbank von New York und Philadelphia sowie die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. All dies gibt der US-Notenbank Fed Hinweise, um sich in ihrer abwartenden Haltung über mögliche Zinssenkungen bestätigt zu sehen oder womöglich davon abzurücken./ck/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 340,9 auf Tradegate (15. Mai 2025, 09:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -6,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,65 %. Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 132,42 Mrd.. Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 343,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 312,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 376,00EUR was eine Bandbreite von -8,83 %/+9,88 % bedeutet.