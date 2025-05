Telekom steigert Gewinn und hebt Prognose leicht an - Aktie im Plus

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und hebt ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr leicht an. Dabei kam dem Unternehmen auch der in den ersten drei Monaten noch stärkere Dollar zugute. Der größte Schub für Umsatz und Ergebnis kam wie bei den Bonnern gewohnt aus den USA dank des dort weiter starken Kundenzuwachses. Aber auch im deutschen Mobilfunk konnte die Telekom die Erlöse steigern und damit die Gewinne ausbauen. Im Breitband lief es dagegen abseits des Glasfaserausbaus mit der Zahl der Kundenanschlüsse nicht mehr so rund. Die T-Aktie konnte nach ihrer in den vergangenen Wochen mageren Entwicklung am Donnerstag zulegen.

Das Papier gewann rund 0,4 Prozent auf 31,81 Euro. Seit dem Jahreshoch Anfang März bei fast 36 Euro war der Kurs bis auf nur noch 28,45 Euro Anfang April abgerutscht, weil auch defensive Telekomtitel von US-Präsident Donald Trumps Zollkapriolen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allerdings hatten Experten am US-amerikanischen Mobilfunkmarkt auch eine wachsende Konkurrenz befürchtet. Das US-Geschäft ist mit weitem Abstand der größte Konzernteil der Telekom und die Aktie steht und fällt in aller Regel mit dem Abschneiden der US-Tochter.