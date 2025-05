ProSiebenSat.1 mit stabiler Umsatzentwicklung im ersten Quartal

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz trotz Konjunkturschwäche nahezu auf Vorjahresniveau, adjustedEBITDA wie erwartet unter Vorjahr: Während sich der Konzernumsatz im erstenQuartal 2025 mit 855 Mio Euro stabil entwickelt hat (-1%), verringerte sichdas adjusted EBITDA infolge des Umsatzrückgangs im hochprofitablen, aberzugleich sehr konjunktursensitiven linearen TV-Werbegeschäft um 39 Prozent auf44 Mio Euro.- Joyn mit dem besten Quartal seit Bestehen: Dem Umsatzrückgang im linearenTV-Werbegeschäft stehen ein dynamisches Wachstum bei unsererStreaming-Plattform Joyn sowie höhere Erlöse aus Distribution und Produktiongegenüber. Joyn steigerte zudem die vermarktbare Reichweite deutlich underzielte einen neuen Rekordwert. Dies bestätigt den strategischen Fokus aufdigitales Entertainment.- Umsatzplus von 11 Prozent im Segment Commerce & Ventures, Dating & Videorückläufig: Der Umsatzrückgang im Segment Dating & Video ist durch das starkeWachstum des Commerce & Ventures-Segments kompensiert worden. Hierzu trug vorallem flaconi bei.- Portfoliostrategie konsequent umgesetzt: Der Verkauf von Verivox im März 2025war ein Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, den Fokus auf dasEntertainment-Geschäft zu stärken und die finanzielle Flexibilität desUnternehmens zu erhöhen.- Unternehmensausblick für 2025 unter Berücksichtigung der Entkonsolidierung vonVerivox bestätigt: Bedingt durch den Verkauf von Verivox hat ProSiebenSat.1den Jahresausblick im März 2025 angepasst und rechnet weiterhin mit einemUmsatz von 3,85 Mrd Euro (plus/minus 150 Mio Euro), wobei dieEntertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region nach einer rückläufigenEntwicklung im ersten Halbjahr auf Jahressicht um rund 2 Prozent steigendürften. Beim adjusted EBITDA rechnet der Konzern für 2025 mit 520 Mio Euro(plus/minus 50 Mio Euro).Unterföhring, 15. Mai 2025. Die ProSiebenSat.1 Group hat im ersten Quartal 2025einen Konzernumsatz von 855 Mio Euro (Vorjahr: 867 Mio Euro) erzielt. In einemherausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld bewegte sich der Gruppenumsatzdamit nahezu auf Vorjahresniveau (-1% ggü. Vorjahrjahresquartal). Während dieUmsätze vor allem im linearen TV-Werbegeschäft sowie im Segment Dating & Videounter Vorjahr lagen, setzte sich das Wachstum im Segment Commerce & Venturesfort. Bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen gingen dieUmsatzerlöse des Konzerns um 2 Prozent bzw. 15 Mio Euro zurück[1]. Damitentwickelt sich der Umsatz wie vom Unternehmen erwartet.