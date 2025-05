Wollen gute Handelsbeziehungen mit den USA

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen will die Handelsbeziehungen mit den USA trotz der großen Verunsicherung über mögliche US-Zölle stabilisieren. "Die USA sind der wichtigste Exportmarkt für die Thüringer Wirtschaft - schon deshalb haben wir großes Interesse an weiterhin guten Handelsbeziehungen", sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) auf Anfrage in Erfurt. Zusammen mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sowie Vertretern der Thüringer Wirtschaft und Wissenschaft wird sie vom 18. bis 24. Mai in die USA reisen.

Mit US-Partnern ins Gespräch kommen