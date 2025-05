US-Großbanken könnten bald mit neuen Milliarden um sich schmeißen

Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere informierte Kreise berichtet, wollen die Aufsichtsbehörden in den kommenden Monaten die sogenannte ergänzende Verschuldungsquote (Supplemental Leverage Ratio, SLR) senken – und damit eine der größten Lockerungen seit über zehn Jahren umsetzen.

Ein Rückbau der SLR könnte dazu führen, dass Banken künftig weniger liquide Mittel zurückhalten müssen. Das würde ihnen zusätzlichen Spielraum für Kreditvergabe oder Handelsaktivitäten eröffnen. Es könnte ihre Rolle auf den Märkten für Staatsanleihen deutlich stärken. Besonders im Fokus steht eine mögliche Neuauslegung der Berechnungsgrundlage, bei der extrem sichere Vermögenswerte wie Treasuries geringer gewichtet werden könnten.

Die Federal Reserve, das Office of the Comptroller of the Currency sowie die Federal Deposit Insurance Corporation lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab. Doch hinter den Kulissen scheint die Debatte über eine Reform der Kapitalvorschriften bereits weit fortgeschritten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion