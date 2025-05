Schulden: Trump-USA gefährlicher als Griechenland - aber Gold fällt..!

Gold fällt nach der vorherigen Rally weiter - und das obwohl die Trump-Regierung die Schulden weiter hochtreiben wird und die Anleihemärkte daher die USA in Sachen Bonität als risikoreicher bewerten als Griechenland! Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen in den USA immer weiter - damit wird Geld immer teurer, womit auch Kredite immer teurer werden. Das letzte Mal, als die Renditen für US-Schulden so hoch waren, hat Trump die "reziproken Zölle" pauschal auf 10% gesenkt (bis auf China). Die steigenden Renditen sind eine Konkurrenz für Gold - aber das gelbe Edelmetall fällt vor allem, weil Chinesen nach dem "Waffenstillstand" zwischen Trump und Peking nicht mehr so stark in Gold als sicheren Hafen fliehen. Die US-Aktienmärkte dürften nun reif sein für eine Korrektur vor dem morgigen kleinen Verfall. Heute extrem wichtige US-Daten - die zeigen werden, wer die Zeche für die Zölle wirklich bezahlt..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis droht nächster Rückschlag – jetzt wird es ernst!

2. Trump und US-Privatinvestoren: Wie man mit Nothing-Burgern Party feiert

