Die grüne Toilette für Hamburg (FOTO)

Hamburg/München, (ots) - OTTO DÖRNER und Kompotoi bringen zum Start der

Outdoor-Saison mobile Komposttoiletten in den Großraum Hamburg



- Partnerschaft für ökologische Mobiltoiletten startet in Hamburg

- Komposttoiletten funktionieren autark, ohne Chemie und der gesammelte "Human

Output" kann wieder zu nährstoffreicher Humuserde recycelt werden



Zum Start der Freiluftsaison setzen zwei starke Partner ein Zeichen für mehr

Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum: Das Hamburger Unternehmen OTTO DÖRNER

Direkt kooperiert ab sofort mit Kompotoi Deutschland, dem flächenmäßig größten

Anbieter ökologischer Komposttoiletten im DACH-Raum. Gemeinsam bieten sie ab

sofort umweltfreundliche, autarke Mobiltoiletten für Veranstaltungen,

Baustellen, öffentliche Flächen und Naherholungsgebiete im Großraum Hamburg an.





Autark. Ökologisch. Inklusiv.Moderne Sanitärlösungen für Städte, Veranstalter und TourismusakteureOb Stadtpark, Baustelle, Wochenmarkt oder Sommer-Event - die mobilenKomposttoiletten bieten eine hygienische und nachhaltige Möglichkeit zurErleichterung, die ganz ohne Wasser, Strom oder Chemikalien funktioniert.Besonders in der warmen Jahreszeit sind öffentliche Orte stark frequentiert -die robusten Holzkabinen mit Trockentoilette stellen hier eine praktische undressourcenschonende Lösung dar. Auch barrierefreie Modelle mit Wickelkommodegehören zum Angebot - für eine inklusive Nutzung.Das Potential nachhaltiger GeschäfteDie Komposttoiletten zeichnen sich nicht nur funktional aus, sondern auchästhetisch: hochwertiges Holz , angenehmer Duft nach Sägespänen und eindurchdachtesBaukonzept sorgen für hohen Nutzer:innenkomfort. Die anfallenden Feststoffewerden gesammelt und zu nährstoffreicher Humuserde recycelt."Für uns ist entscheidend, dass Menschen unsere Toilette gerne nutzen - denn jemehr Nutzer:innen, desto größer unser ökologischer Impact. Deshalb sind wir sehrglücklich, gemeinsam mit OTTO DÖRNER nun auch eine Base in Hamburg zu haben undeinen Beitrag zu einer ökologischen Sanitär-Infrastruktur im Norden leisten zukönnen," sagt Florian Hayler, Co-Geschäftsführer von Kompotoi Deutschland.Regionale Partnerschaft für geschlossene KreisläufeOTTO DÖRNER mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der führenden Dienstleister fürEntsorgung, Recycling, Kies und Sand im norddeutschen Raum. Als leistungsstarkesund lösungsorientiertes Familienunternehmen mit über 95 Jahren Geschichte istOTTO DÖRNER in Norddeutschland fest verankert. Nachhaltigkeit ist dabei keinTrend, sondern Teil des Selbstverständnisses - genau wie Partnerschaften aufAugenhöhe."Wir bieten unseren Kunden hochwertige Mobiltoiletten und nachhaltige Lösungenfür Events - da passt Kompotoi perfekt rein!" erklärt Nils Siebörger,Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Direkt. "Und zwischen unseren Teams hat esgleich gefunkt: Unsere Zusammenarbeit läuft menschlich, dynamisch undlösungsorientiert. Das macht einfach Spaß!"Über OTTO DÖRNER DirektAls Service-Spezialist innerhalb der OTTO DÖRNER Gruppe sorgt die OTTO DÖRNERDirekt GmbH für maßgeschneiderte Lösungen rund um Baustellen- und Eventlogistik- von Containern bis hin zu mobilen Sanitäreinheiten. Nah dran, schnell imEinsatz und immer lösungsorientiert. So werden ökologische Angebote wie dieZusammenarbeit mit Kompotoi nicht nur denkbar, sondern umsetzbar.Über KompotoiKompotoi entwickelt, vermietet, plant und verkauft ökologische Komposttoiletten.Unsere Toiletten sehen nicht nur gut aus, sie sind absolut geruchsfrei undbesonders umweltfreundlich. Wir verwenden keine chemischen Zusätze, arbeitenwassersparend und machen aus dem "Human Output" einen Bodenverbesserer. Soschließen wir einen wichtigen natürlichen Kreislauf. Kompotoi plant Anlagen imöffentlichen Bereich, verkauft Toilettenlösungen für Gartenhäuser und bieteteffiziente und ökologische Sanitärlösungen für Veranstaltungen und Festivals.Unsere Standorte in Deutschland sind aktuell München, Darmstadt, Ulm, Köln/Bonnund Hamburg.Pressekontakt:Kompotoi Deutschland GmbHKristina HuchGut Hollern 185386 Eching089 381 681 83mailto:marketing@komptoi.dehttp://www.kompotoi.deOTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail mailto:Isabella.loschelder@doerner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78164/6034261OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG