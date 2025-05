Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen im Jahr 2023 um 6,3 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen binnen zehn Jahren nahezu

verdoppelt

- Ausgaben für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht

- 407 000 Personen erhielten 2023 Hilfe zur Pflege



Die Gesundheitsausgaben in ambulanten, stationären und teilstationären

Pflegeeinrichtungen sind im Jahr 2023 um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden in diesen

Einrichtungen 82,4 Milliarden Euro ausgegeben. Die Ausgaben in den stationären

und teilstationären Pflegeeinrichtungen (48,2 Milliarden Euro) sind im Jahr 2023

um 6,7 % gestiegen, während sich die Kosten in ambulanten Pflegeeinrichtungen

(34,2 Milliarden Euro) um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Zu den

Einrichtungen der stationären und teilstationären Pflege zählen unter anderem

Altenpflegeheime sowie Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die

Gesundheitsausgaben insgesamt waren im Jahr 2023 um 0,1 % niedriger als ein Jahr

zuvor. Maßgeblich für den leichten Rückgang waren die auslaufenden

Corona-Maßnahmen.









Zwischen 2013 und 2023 haben sich die Gesundheitsausgaben in Einrichtungen der

ambulanten, stationären und teilstationären Pflege von 42,4 Milliarden Euro um

94,2 % auf 82,4 Milliarden Euro erhöht. Die Gesundheitsausgaben in ambulanten

Pflegeeinrichtungen stiegen um 132,9 %. In der stationären und teilstationären

Pflege waren die Ausgaben 2023 um knapp drei Viertel (+73,8 %) höher als zehn

Jahre zuvor. Die gesamten Gesundheitsausgaben sind im Zehnjahresvergleich um

59,4 % gestiegen. In diesen Zeitraum fiel insbesondere die Einführung des neuen

weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017.



Ausgaben für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht



Die Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, die von privaten Haushalten

oder Angehörigen erbracht werden, lagen im Jahr 2023 bei 21,6 Milliarden Euro.

Damit haben sich die Ausgaben für häusliche Pflege gegenüber dem Vorjahr um 8,3

% erhöht. 2013 lagen die Ausgaben für pflegerische Leistungen im häuslichen

Bereich bei 7,2 Milliarden Euro und haben sich somit binnen zehn Jahren fast

verdreifacht (+198,7 %). Auch hier ist die Einführung des neuen weiter gefassten

Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 zu berücksichtigen.



Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden überwiegend durch Angehörige zu Hause

versorgt



Die Zahl der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) Seite 2 ► Seite 1 von 2





Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen steigen binnen zehn Jahren um 94,2 %Zwischen 2013 und 2023 haben sich die Gesundheitsausgaben in Einrichtungen derambulanten, stationären und teilstationären Pflege von 42,4 Milliarden Euro um94,2 % auf 82,4 Milliarden Euro erhöht. Die Gesundheitsausgaben in ambulantenPflegeeinrichtungen stiegen um 132,9 %. In der stationären und teilstationärenPflege waren die Ausgaben 2023 um knapp drei Viertel (+73,8 %) höher als zehnJahre zuvor. Die gesamten Gesundheitsausgaben sind im Zehnjahresvergleich um59,4 % gestiegen. In diesen Zeitraum fiel insbesondere die Einführung des neuenweiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017.Ausgaben für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifachtDie Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, die von privaten Haushaltenoder Angehörigen erbracht werden, lagen im Jahr 2023 bei 21,6 Milliarden Euro.Damit haben sich die Ausgaben für häusliche Pflege gegenüber dem Vorjahr um 8,3% erhöht. 2013 lagen die Ausgaben für pflegerische Leistungen im häuslichenBereich bei 7,2 Milliarden Euro und haben sich somit binnen zehn Jahren fastverdreifacht (+198,7 %). Auch hier ist die Einführung des neuen weiter gefasstenPflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 zu berücksichtigen.Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden überwiegend durch Angehörige zu HauseversorgtDie Zahl der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI)