Zweistelliger Crash der Bayer-Aktie: Trump & Kennedy nehmen Glyphosat ins Visier

Die Bayer-Aktie ist am Mittwoch um fast 10 Prozent abgestürzt. Auslöser war ein bevorstehender Bericht von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der laut Wall Street Journal das von Bayer vertriebene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat scharf kritisieren wird. Der Report mit dem Titel "Make America Healthy Again" soll Pestizide als mögliche Ursache für chronische Krankheiten in den USA einstufen – darunter auch Glyphosat, den Hauptwirkstoff in Roundup.

Kennedy, früher Umweltanwalt, war 2018 an einem spektakulären Urteil gegen Monsanto beteiligt – den damaligen Hersteller von Roundup. Damals erhielt ein krebskranker Platzwart 289 Millionen US-Dollar Schadensersatz, weil er nicht ausreichend über Risiken des Mittels aufgeklärt worden sei.