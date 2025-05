Neues digitales Ökosystem für umfassende Datenintegration

München (ots/PRNewswire) - Lobster (https://www.lobster-world.com/de/) , ein

Softwareunternehmen, das Menschen und Daten miteinander vernetzt, beginnt mit

der Einführung der Lobster Data World ein neues Kapitel in der Entwicklung

digitaler Lieferketten. Das neu entwickelte Ökosystem beseitigt Datensilos,

optimiert die Zusammenarbeit, ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial

ihrer Daten auszuschöpfen und vereint alle Aspekte der Datenintegration in einem

einzigen Offering. Die Lobster Data World wird das Rückgrat globaler

Lieferketten bilden und Unternehmen dabei unterstützen, sich an die sich ständig

ändernden Marktanforderungen anzupassen und Innovationen voranzutreiben.



"In einem unvorhersehbaren Umfeld sind Daten zu einer der wichtigsten Ressourcen

geworden, mit denen Unternehmen Risiken minimieren und Wettbewerbsvorteile

erzielen können", so Tim Srock, CEO von Lobster. "Die Lobster Data World ist

nicht nur ein weiteres Produkt, sondern unsere Vision einer vollständig

vernetzten Welt. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, wiederkehrende

Konnektivitätsprobleme zu lösen, Herausforderungen zu antizipieren und

intelligentere, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen."









Die Data World löst gezielt die größten Herausforderungen der modernen

Datenintegration:



- Aufbrechen von Datensilos: Integration von Legacy-Infrastrukturen in moderne

Cloud-Plattformen, um ungenutzte Daten freizusetzen.



- Reibungslose Zusammenarbeit: Sicherer Informationsaustausch in Echtzeit

zwischen Handelspartnern über das Data Network.



- Intelligente Einblicke: Identifikation umsetzbarer Muster für smartere

Entscheidungen durch KI-gestützte Analysen.



- Beschleunigte Innovation: Befähigung von Teams zur schnellen Entwicklung

datengesteuerter Anwendungen.



- Vereinfachte Governance: Sicherer Datenzugriff und Umsetzung von Richtlinien

durch integrierte Compliance-Funktionen.



Die vier Säulen der Lobster Data World



Data Network : Verbindet Versender, Einzelhändler, Logistikdienstleister,

Spediteure und Technologieanbieter in einem nahtlosen, kontaktlosen Ökosystem.

Hunderte von Netzwerkpartnern profitieren bereits von den Vorteilen der

automatisierten Onboarding-Prozesse, der verbesserten Transparenz und den

erheblichen Kosteneinsparungen.



Data Ecosystem : Unterstützt das Data Network durch die Vernetzung strategischer

Partner mit einer kooperativen Community, einem dynamischen Marketplace und der

kontinuierlichen Weiterbildung durch die Lobster Academy. Dieser integrierte

Ansatz beschleunigt Innovationen, stärkt die Nutzer und fördert die Seite 2 ► Seite 1 von 2





