Diese 3 Unternehmen haben ihre Dividende jetzt stark angehoben!

In dieser Situation haben Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen und Monaten verstärkt zu ausschüttungsstarken Aktien gegriffen. Basiswerte mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite sind in oft eher defensiven Branchen mit einer hohen Krisenresilienz zu finden. Das sichert gegen Abwärtsrisiken ab, während die Ausschüttungen gleichzeitig für einen konstanten Cashflow sorgen, der sich nach starken Rücksetzern investieren lässt.

Plus 10 Prozent und mehr: Diese Unternehmen haben ihre Dividende kräftig gesteigert!

Neben Unternehmen, die bereits über eine hohe Dividendenrendite verfügen, sollten Investoren solche nicht unterschätzen, die ihre Ausschüttungen kräftig steigern können. Das nämlich zeugt von einer guten Geschäftsentwicklung. Sogenannte Dividendenwachstumswerte verbürgen sich daher oft für beides: Stabile Dividenden und eine ansprechende Kursentwicklung. Zuletzt haben vor allem diese drei Unternehmen mit starken Anhebungen ihrer Ausschüttungen geglänzt.

Der Zulieferer für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie Curtiss-Wright hat erst am Mittwoch eine Anhebung seiner Quartalsdividende um knapp 14 Prozent angekündigt. Nach 0,21 US-Dollar je Anteil wird das Unternehmen künftig 0,24 US-Dollar pro Aktie ausschütten.

Wer als Anlegerin oder Anleger in den Genuss der seit acht Jahren steigenden Dividende kommen möchte, muss die Aktie bis zum Ex-Datum am 16. Juni in sein Depot aufgenommen haben. Angesichts eines Kurswachstums von 47,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten ist die Dividendenrendite mit 0,24 Prozent aktuell allerdings sehr bescheiden. Der Wert ist daher nur etwas für langfristig orientierte Investoren, die in einigen Jahren eine hohe Einstiegsrendite (Yield on Cost) erzielen wollen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,7 ist Curtiss-Wright außerdem inzwischen deutlich teurer als der Rest der Verteidigungsbranche für den das KGV im Mittel 19,3 beträgt.

Bereits am Dienstag hatte der Logistikdienstleister Landstar Systems eine Anhebung seiner Dividende um 11,1 Prozent veranlasst. Nach 0,36 US-Dollar erhalten Anlegerinnen und Anleger zukünftig eine Quartalsausschüttung von 0,40 US-Dollar pro Aktie. Das ergibt im Jahr 1,60 US-Dollar und führt zu einer Dividendenrendite von 1,1 Prozent.

Auch bei Landstar Systems handelt es sich um einen sogenannten Dividendenwachstumswert. Der Konzern hat seine Ausschüttungen bereits zehn Jahre in Folge angehoben, und zwar mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR) von knapp 18 Prozent. Das zahlt sich für langfristige Investoren aus, denn wer bereits vor 10 Jahren investiert hat, kommt so auf eine Einstiegsrendite von bereits 2,3 Prozent – Tendenz steigend.

Die Aktienkursentwicklung ist mit einem Minus von rund 22 Prozent in 12 Monaten derzeit wenig ansprechend. Von Konjunktursorgen sind Speditionen besonders stark betroffen, sie bekommen eine geringere wirtschaftliche Aktivität zuerst zu spüren. Angesichts rückläufiger Erträge ist das KGV für 2025 daher trotz sinkenden Kurses auf über 29 angeschwollen. Bei einer wirtschaftlichen Erholung wäre jedoch mit einer raschen Kompression der Bewertungsvielfachen zu rechnen.

Das dritte Unternehmen, das seine Dividende in den vergangenen Tagen im zweistelligen Prozentbereich angehoben hat, ist der Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Sun Communites. Das Unternehmen hat sich auf die Vermietung von Einfamilienhäusern sowie Ferienwohnungen und dauerhaften Wohnmobilen spezialisiert.

Im Rahmen der in der vergangenen Woche präsentierten Quartalszahlen hat das Unternehmen eine Anhebung der Dividende um 10,6 Prozent beschlossen. Nach bislang 0,94 US-Dollar zahlt Sun Communities seinen Investoren künftig 1,04 US-Dollar pro Quartal. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Die Ausschüttung wächst bereits seit 8 Jahren ununterbrochen – allerdings mit nur einer geringen durchschnittlichen Steigerungsrate von 3,8 Prozent. Der jetzt kräftige Anstieg markiert also eine Zäsur – und einen Doppelschlag! Denn gleichzeitig wurde die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 4,00 US-Dollar beschlossen. Für diese war das Ex-Datum aber bereits Mittwoch, der 14. Mai.

Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 18,1 liegt die Aktie deutlich über dem durchschnittlichen Branchenwert von 12,6. Wer hier zugreifen möchte, sollte daher entweder eine Korrektur abwarten oder sich auf eine längere Kurspause einstellen, bis die Geschäftsentwicklung aufgeholt hat.

Fazit: Wachstums- oder ausschüttungsorientiert?

Dividendenaktien erfreuen sich in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld wachsender Sicherheit. Curtiss-Wright, Landstar Systems und Sun Communities sind dabei drei Unternehmen, die ihre Dividenden in den vergangenen Tagen im zweistelligen Prozentbereich angehoben haben.

Während Curtiss-Wright und Landstar Systems vor allem für wachstumsorientierte Anlegerinnen und Anleger Optionen sind, bietet Sun Communities mit 3,5 Prozent schon jetzt eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion