Umstieg auf E-Mobilität im privaten Bereich stagniert - Nur noch halb so oft werden Neuwagen angeschafft seit Ende der Kaufprämie 2023 - Das aktuelle HUK-E-Barometer offenbart zentrale Veränderungen (FOTO)

Coburg (ots) -- Entwicklung des Gebrauchtwagenmarkts spielt entscheidende Rolle beiVerbreitung der Elektromobilität in Deutschland- Ähnlich wie in 2024 steigen aber erst in nur etwa 4 von 100 FällenPrivatpersonen vom Verbrenner auf einen Elektroantrieb um- Der Anteil privater E-Autos verharrt bundesweit bei 3,0 Prozent, am höchstenist er in den "Autoländern" Bayern, Niedersachsen und Baden-WürttembergPrivate Autofahrer setzen beim Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotorenimmer weniger auf Neuwagen. Im ersten Quartal 2025 kauften fast zwei von dreiPrivatleuten (61 %) bei solchen Wechseln E-Gebrauchtwagen und nur 39 ProzentE-Neuwagen. Der Neuwagen-Anteil liegt damit um rund die Hälfte niedriger als vordem Wegfall der staatlichen Kaufprämie für neue E-Autos Ende 2023, als er noch74 Prozent betrug. Die Trendumkehr zeigt auch der Langfrist-Vergleich. Vor demAus der Kaufprämie wurden über vier Jahre hinweg seit 2020 maximal 28 Prozentder E-Autos bei Fahrzeugwechseln gebraucht gekauft. In den anschließenden fünfQuartalen lag der Durchschnitt bei 52 Prozent. Dies ergibt das neueHUK-E-Barometer, das aus Daten der HUK-Versicherungsbestände jedes Quartal dieWechsel privater Kfz-Halter von Verbrennungs- zu Elektromotoren und denGesamtbestand an privaten E-Autos in Deutschland misst. Parallel dazu werdendurch eine bundesweit repräsentative Befragung Stimmungen und Verhaltensweisenin der deutschen Bevölkerung zu Elektroautos erfragt. Mit interessantenErgebnissen: So hat immer noch eine Mehrheit der Befragten (60 %) größereBedenken beim Kauf eines gebrauchten E-Autos als beim Kauf eines gebrauchtenWagens mit Verbrennungsmotor.Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG: "Der starke Anstiegprivater Käufe gebrauchter E-Autos beim Wechsel weg vom Verbrennungsmotor hatsicher mit dem wachsenden Angebot an E-Gebrauchtwagen zu tun. Aber: Dass sichdiese Quote verdoppelt hat, exakt nach Ende der Kaufprämie für Neufahrzeuge Ende2023, lässt aufhorchen. Denn Gebraucht- und nicht Neuwagen dominieren dendeutschen Kfz-Markt. Sie werden bei der Verbreitung von Elektromobilität daherdie zentrale Rolle spielen. Dagegen wird heute viel zu sehr nur auf denNeuwagenmarkt geachtet - auch im politischen Raum."Umsteuern wird drängendFast 90 Prozent des Autobestands in Deutschland entfallen auf Privatfahrzeuge.Bei der Zulassung neuer Pkw ist das Verhältnis aber ganz anders. Die Mehrheitaller Neuzulassungen entfällt hier auf gewerblich genutzte Autos wie etwaFlotten-, Dienst- oder Geschäftswagen. Obwohl die Gesamtzahl neu zugelassenerElektroautos in den ersten drei Monaten 2025 anwuchs, kommt daher der private