Russell 2000 scheitert am Kreuzwiderstand

Gleich mehrere Widerstände treffen um 2.100 Punkten zusammen, zum einen der laufende Abwärtstrend, zum anderen ein Horizontalwiderstand bei 2.107 Punkten und zusätzlich noch der 200-Tage-Durchschnitt. Erst über diesem Niveau dürfte daher ein mustergültiges Kaufsignal mit Zielen bei 2.170 und darüber im Bereich von 2.295 Punkten entstehen und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Oberseite anbieten. Kurzzeitige Rücksetzer sollten idealerweise im Bereich um 1.998 Punkten enden, womit eine inverse SKS-Formation entstehen könnte. Die Nackenlinie verliefe dann bei 2.100 Zählern.

Fazit:

Ein mustergültiges Kaufsignal mit oder ohne Rücksetzer zurück in den Bereich von 2.000 Punkte kann erst oberhalb von 2.100 + X Zählern abgeleitet werden, in der Folge könnte Aufwärtspotenzial bis auf 2.295 Punkte entstehen und sich für ein Long-Engagement anbieten. Dieses könnte beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK5AXY bewerkstelligt werden, am Ende würde eine Renditechance von 90 Prozent winken. Ziel des Scheins wurde bei 3,84 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 2.061 Punkten nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,75 Euro ergeben. am Ziel angelangt müsste eine neuerliche Auswertung der Kursmuster erfolgen.