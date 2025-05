Merck rudert mit Prognose zurück

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die aktuell unruhigen geopolitischen und makroökonomischen Zeiten gehen auch am Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA nicht spurlos vorbei. Die Darmstädter senken nun ihre Ziele für das Jahr und begründen dies vor allem mit Wechselkurseffekten, aber auch mit den gegenwärtigen Zollunsicherheiten. Das Management bleibt dennoch zuversichtlich. "Wir sehen uns weiterhin gut aufgestellt, um nachhaltiges Wachstum für 2025 und darüber hinaus zu erzielen", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum Jahresstart konnte Merck zwar weiter wachsen und die Ergebnisse steigern, doch die Börse reagierte empfindlich auf die Prognosesenkung: Die Aktie sank kurz nach dem Handelsstart um fast fünf Prozent.

Die Wechselkurse dürften die Ergebnisse in allen drei Sparten stärker beeinflussen, hieß es vom Konzern weiter. In der Laborsparte, dem größten Konzernstandbein, spiegele die Anpassung der Prognose "auch die gegenwärtigen Unsicherheiten mit Blick auf die Zölle wider". Merck dürfte mit dem Schritt vor allem auf den zuletzt stark geschwächten US-Dollar reagieren. Der Konzern macht gut ein Viertel seines Umsatzes in Nordamerika, sodass bei der Umrechnung aus der US-amerikanischen Währung in Euro weniger übrig bleibt. UBS-Analyst Matthew Weston hob derweil hervor, dass Merck in der Elektroniksparte anders als bisher auch einen organischen Ergebnisrückgang nicht mehr ausschließt.